REGARDEZ : The Weeknd chante La Fama en espagnol avec Rosalía

The Weeknd se joint de nouveau à la chanteuse Rosalía pour un duo intitulé La Fama (la célébrité). Les deux artistes avaient collaboré une première fois en décembre dernier pour la version anglo-espagnole du méga-hit Blinding Lights du chanteur canadien qui, cette fois-ci, se laisse tenter au jeu de chanter en espagnol!

Pour ceux et celles qui la connaissent moins bien, Rosalía est une auteure-compositrice-interprète espagnole de 28 ans qui a été rendue célèbre grâce à son deuxième album, El mal querer, sorti en 2018. La Fama paraîtra quant à elle sur Motomami, le prochain disque de l’artiste qui sera lancé en 2022.

La Fama est la troisième collaboration signée The Weeknd cet automne, après Moth To A Flame avec Swedish House Mafia et One Right Now avec Post Malone. Plus tôt cette année, la star canadienne avait également interprété la chanson Off the Table et une version remixée de Save Your Tears en duo avec Ariana Grande, ainsi que la pièce You Right et une version alternative d’In Your Eyes avec Doja Cat.

The Weekend continue aussi de figurer sur les palmarès grâce à Take My Breath, le premier extrait de son cinquième disque studio qui serait maintenant terminé. Le chanteur canadien de 31 ans a toutefois annoncé qu’il reportait sa tournée After Hours til Dawn qui devait notamment s’arrêter au Centre Bell de Montréal.