REGARDEZ : The Weeknd chante Save Your Tears à vive allure

Grand vainqueur des Billboard Music Awards 2021, The Weeknd a retenu l’attention en interprétant son succès Save Your Tears lors de la cérémonie qui se déroulait en direct du Dolby Theatre, à Los Angeles, dimanche soir.

Réalisée par Alex Lill et Charlie Morse, cette performance audacieuse et « risquée » mettait en scène une chorégraphie parfaitement orchestrée de voitures anciennes et de camions semi-remorques. On a notamment pu voir l’auteur-compositeur-interprète canadien chanter son plus récent hit sans broncher, alors que la décapotable dans laquelle il prenait place roulait à vive allure dans un vaste stationnement!

En nomination dans 16 catégories, The Weeknd a conclu la soirée des Billboard Music Awards en remportant un total de 10 prix, dont Top Artist, Top Male Artist, Top Hot 100 Artist, Top Radio Songs Artist, Top R&B Artist et Top R&B Male Artist. Le populaire album After Hours a permis au chanteur de 31 ans de mettre la main sur un trophée de plus (Top R&B Album), tandis que son méga-hit Blinding Lights lui a permis de décrocher trois autres récompenses (Top Hot 100 Song, Top Radio Song et Top R&B Song)

Animé par Nick Jonas, ce gala annuel mettait également en vedette des performances de P!nk et sa fille Willow, des Jonas Brothers et Marshmello, d’Alicia Keys, de BTS, de Duran Duran, de Twenty One Pilots, de Doja Cat et SZA, ainsi que de DJ Khaled, H.E.R. et Migos.

Aussi à lire : la liste des principaux lauréats des Billboard Music Awards 2021.