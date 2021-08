REGARDEZ : The Weeknd dévoile la chanson Take My Breath

C’est à minuit, vendredi, qu’a été dévoilée une des nouveautés musicales les plus attendues de l’été, voire de l’année : Take My Breath, le premier extrait du cinquième album studio de The Weeknd!

Afin de nous donner un avant-goût de son nouveau « son », The Weeknd avait mis en ligne, lundi, une mystérieuse vidéo de près de deux minutes intitulée The Dawn Is Coming. L’artiste de 31 ans avait profité de l’occasion pour annoncer que cette nouvelle ère marquerait la fin de son ténébreux personnage au veston rouge qu’il endossait depuis près de deux ans et qui avait fait forte impression lors du dernier spectacle de la mi-temps du Super Bowl LV, en février dernier.

The Weeknd s’est aussi confié cette semaine au magazine GQ dont il fait la une de l’édition de septembre. Le chanteur a notamment parlé de sa relation avec la drogue (il se considère maintenant comme « légèrement sobre »), de son désir de fonder une famille et de son exclusion controversée des nominations de la dernière cérémonie des Grammy Awards.

Take My Breath nous arrive 16 mois après le lancement d’After Hours, le plus récent album de The Weeknd qui a connu un succès monstre partout sur la planète. Grâce à des hits comme Blinding Lights et Save Your Tears, ce disque a multiplié les records, en plus d’être maintes fois récompensé.

Rappelons que The Weeknd sera en spectacle au Centre Bell de Montréal, en février 2022.