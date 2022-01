REGARDEZ : The Weeknd dévoile le vidéoclip de Sacrifice

The Weeknd continue de faire parler de lui! Après avoir lancé son album Dawn FM vendredi, le chanteur canadien de 31 ans a dévoilé le vidéoclip officiel de la chanson Sacrifice, nouvel extrait de son cinquième disque studio.

Dès le début du clip de Sacrifice, on peut entendre la voix de l’acteur Jim Carrey, animateur de la station de radio fictive Dawn Fm 103.5, créée de toutes pièces pour le concept de l’album du même nom. On suit ensuite Abel Tesfaye (alias The Weeknd) dans de sinistres aventures qui le mèneront aux frontières d’un univers psychédélique.

Produite par Swedish House Mafia et Max Martin, Sacrifice est l’une des 16 nouvelles chansons de Dawn FM et le deuxième extrait après Take My Breath, sorti le 6 août dernier. On retrouve aussi sur cet album des collaborations avec Tyler, The Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never et, bien sûr, Jim Carrey.

Unanimement salué par la critique internationale, Dawn FM succède à After Hours paru en mars 2020.