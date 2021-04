REGARDEZ : The Weeknd dévoile un duo avec Ariana Grande

Duo choc droit devant! The Weeknd a dévoilé vendredi une version remixée de son succès Save Your Tears interprétée avec nulle autre qu’Ariana Grande! Cette chanson est accompagnée d’un vidéoclip animé mettant en vedette les deux artistes.

Il s’agit de la troisième collaboration entre The Weeknd et Ariana Grande qui ont auparavant chanté en duo sur Off the Table, un extrait de l’album Positions d’Ariana Grande paru en octobre dernier, ainsi que sur la chanson Love Me Harder sortie en 2014.

Save Your Tears est de son côté le quatrième extrait du populaire disque After Hours à avoir droit à une version remixée, après Heartless en duo avec Lil Uzi Vert, Blinding Lights avec Rosalía et In Your Eyes avec Kenny G puis Doja Cat. Parlant de Doja Cat, celle-ci a annoncé jeudi que le deuxième extrait de son album Planet Her intitulé You Right mettrait en vedette The Weeknd.

Rappelons que The Weeknd est le grand favori en vue de la 50e cérémonie des JUNO Awards qui aura lieu le 16 mai prochain, grâce à son album After Hours et à son méga-hit Blinding Lights.