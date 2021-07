REGARDEZ : The Weeknd en vedette dans un clip futuriste

The Weeknd et Young Thug se sont joints au rappeur canado-palestinien Belly pour interpréter la chanson Better Believe, tirée du prochain album de ce dernier intitulé See You Next Wednesday. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip digne d'un film de science-fiction réalisé par Christian Breslauer qui a récemment travaillé avec Lil Nas X, Doja Cat, les Jonas Brothers et Jason Derulo.

Le clip futuriste de Better Believe met en vedette The Weeknd au volant d’un vaisseau spatial qui se transforme en voiture à bord de laquelle le chanteur canadien effectue plusieurs dérapages. On peut ensuite y voir de nombreuses explosions causées par la chute de météorites, puis Young Thug se faire frapper par un camion duquel s’échappe une mystérieuse substance verte.

Porté par le formidable succès de son album After Hours et de ses hits Blinding Lights et Save Your Tears , The Weeknd prépare actuellement un nouveau disque dont il se dit « très fier ». L’auteur-compositeur-interprète de 31 ans planifie également une tournée qu’il qualifie de « démente »!