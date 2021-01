REGARDEZ : The Weeknd en vedette dans une publicité du Super Bowl

The Weeknd a attiré l’attention ce week-end en devenant la vedette de la plus récente publicité du Super Bowl LV dont il présentera le spectacle de la mi-temps, le 7 février prochain, à Tampa, en Floride.

Cette publicité d’une durée de 60 secondes montre d’abord plusieurs fans du populaire artiste canadien chanter et danser au son du méga-hit Blinding Lights, tout en vaquant à leurs occupations. On voit ensuite The Weeknd se présenter, dans une décapotable, à la guérite du stationnement du stade Raymond James, où aura lieu le Super Bowl cette année... à la grande surprise de l’agent de sécurité en poste!

« Nous grandissons tous en regardant les plus grands artistes du monde chanter au Super Bowl et on ne peut que rêver d'être un de ceux-là. Je suis honoré et ravi d'avoir été choisi pour monter sur cette célèbre scène cette année », avait déclaré Abel Makkonen Tesfayeen, alias The Weeknd, en novembre dernier.

The Weeknd sera le premier Canadien à se produire à la mi-temps du Super Bowl depuis Shania Twain en 2003. On peut s’attendre à ce que le chanteur de 30 ans y interprète quelques extraits de son album After Hours, dont Blinding Lights, In Your Eyes, Save Your Tears, Heartless, Until I Bleed Out ou encore Too Late.

Malgré la controverse entourant son absence aux nominations de la 63e cérémonie des Grammy Awards, The Weeknd travaille actuellement à l’écriture de son prochain disque.