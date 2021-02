REGARDEZ : The Weeknd enflamme la mi-temps du Super Bowl

The Weeknd a offert un spectacle de la mi-temps explosif, dimanche soir, lors du Super Bowl LV, succédant avec brio à Shakira et Jennifer Lopez qui avaient littéralement mis le feu à la scène l’an dernier!

En direct du Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, The Weeknd a interprété un medley de ses plus grands succès, dont Starboy, The Hills, Can’t Feel My Face, Save Your Tears, I Feel It Coming, In Your Eyes et Earned It. Le chanteur de 30 ans a conclu sa solide performance avec son méga-hit Blinding Lights, accompagné de centaines de clones arborant ses célèbres bandages au visage!

Ayant connu un succès monstre grâce à son album After Hours lancé en 2020, The Weeknd est le premier Canadien à se produire au Super Bowl depuis Shania Twain en 2003. Le chanteur a révélé avoir investi un montant additionnel de 7 millions de dollars pour rendre ce spectacle conforme à ses attentes, portant ainsi le budget total de ce concert de moins de 15 minutes à plus de 16 millions de dollars!

Eric Church et Jazmine Sullivan ont de leur côté donné le coup d’envoi de l’événement sportif le plus attendu de l’année en interprétant l’hymne national américain, tandis que la chanteuse H.E.R. a livré le chant patriotique America the Beautiful avant le match. Plus tôt en après-midi, Miley Cyrus avait chanté pour les travailleurs de la santé, lors du Tailgate Tik Tok qui précédait le Super Bowl LV.

