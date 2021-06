REGARDEZ : The Weeknd et Doja Cat réunis dans le clip de You Right

Un an après avoir collaboré à une version remixée du succès In Your Eyes, The Weeknd et Doja Cat nous offrent un deuxième duo! Intitulée You Right, cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip sensuel mettant en vedette les deux artistes.

« Quand j’ai écrit You Right, je pensais la chanter en solo. D’un autre côté, je savais que je voulais collaborer avec The Weeknd sur cet album mais on ne savait pas quoi faire ensemble. On lui a fait écouter une première chanson car nous pensions qu’elle serait parfaite mais ça n’a pas été le cas. Puis on a fait jouer You Right même si on avait déjà enregistré deux couplets entiers. The Weeknd est immédiatement devenu obsédé par cette chanson! », a expliqué Doja Cat sur le tapis rouge des plus récents Billboard Music Awards.

You Right est disponible sur l’album Planet Her de Doja Cat, paru vendredi dernier, le 25 juin. Le troisième disque en carrière de l’auteure-compositrice-interprète américaine de 25 ans compte 14 nouvelles chansons naviguant dans des univers autant pop que rap, R&B, soul et disco.

Outre You Right avec The Weeknd, cet album de Doja Cat comprend plusieurs autres duos, dont I Don’t Do Drugs avec Ariana Grande, Payday avec Young Thug, Options avec JID et Kiss Me More avec SZA. Ce disque succède à Hit Pink, sorti en 2019 et porté par le hit international Say So.