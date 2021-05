REGARDEZ : The Weeknd et Nickelback réunis dans un mashup étonnant

Deux artistes canadiens, deux hits que 20 ans séparent… et un mashup plutôt surprenant! SMASH Mashups a eu l’idée géniale de mixer Blinding Lights de The Weeknd avec How You Remind Me du groupe Nickelback, ce qui donne, avouons-le, un résultat franchement réussi!

Intitulé How Blinding Lights Remind Me, ce mashup disponible sur l'album Rock Wars Episode II est accompagné d’un vidéoclip mettant en vedette le méga-succès de The Weeknd extrait du populaire album After Hours et le classique de Nickelback paru en 2001.

Séjournant depuis pas moins de 74 semaines au prestigieux Billboard Hot 100, Blinding Lights a occupé le numéro 1 pendant quatre semaines l’an dernier. Quant à How You Remind Me, cette chanson est la seule de Nickelback à avoir atteint le sommet de ce palmarès.

Élu « Meilleur artiste solo masculin international » aux BRIT Awards mardi soir, The Weeknd part grand favori en vue des Billboard Music Awards et des JUNO Awards qui auront lieu au cours des prochaines semaines.