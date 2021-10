REGARDEZ : The Weeknd et Swedish House Mafia lancent Moth To A Flame

La semaine se termine en beauté pour les fans de The Weeknd! Quelques jours après avoir annoncé qu’il reportait sa tournée After Hours til Dawn qui devait notamment s’arrêter au Centre Bell de Montréal, le populaire chanteur canadien s’est repris vendredi en dévoilant une toute nouvelle chanson interprétée en collaboration avec Swedish House Mafia.

Intitulée Moth To A Flame, cette nouveauté paraîtra sur Paradise Again, le troisième disque studio de Swedish House Mafia qui succédera à Until Now, paru en 2012. Ayant maintenant le même gérant que The Weeknd, le trio suédois a effectué son grand retour en juillet dernier en lançant It Gets Better, sa première nouveauté en près de 9 ans.

Moth To A Flame pourrait aussi être disponible sur Dawn, le cinquième disque studio de The Weeknd qui comprendra notamment le hit Take My Breath, lancé en août dernier. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été confirmée, l’auteur-compositeur-interprète de 31 ans a confié la semaine dernière que son nouvel album était terminé.