REGARDEZ : The Weeknd méconnaissable dans le clip de Save Your Tears

Les choses ne s’améliorent pas pour The Weeknd… Après avoir été blessé, défiguré et même décapité, le chanteur canadien est maintenant victime d’une chirurgie plastique qui a TRÈS mal tourné dans le nouveau vidéoclip de sa chanson Save Your Tears dévoilé mardi!

Pour les besoins de son plus récent clip, The Weeknd affiche en effet des cicatrices bien visibles, des lèvres surdimensionnées, un nez remodelé et des pommettes saillantes qui le rendent quasi-méconnaissable (merci aux maquilleurs)!

En plus de nous révéler ce qui se cachait derrière les bandages qui recouvraient le visage de l’auteur-compositeur-interprète de 30 ans lors de ses récentes apparitions publiques, le vidéoclip de Save Your Tears se veut la suite logique de ceux des autres titres de son populaire album After Hours, que ce soit Blinding Lights, Heartless, In Your Eyes, Until I Bleed Out ou Too Late.

The Weeknd a par ailleurs récemment confié avoir été influencé par la crise de la COVID-19, le mouvement Black Lives Matter et l'élection présidentielle américaine pour l’écriture de son prochain disque : « J'ai été davantage inspiré et plus créatif pendant la pandémie que je ne l’aurais normalement été en tournée. Tous ces événements ont su créer en moi un sentiment de gratitude envers ce que j'ai et les personnes qui m'entourent ».

Même s’il est absent des nominations à la 63e cérémonie des Grammy Awards qui vient d’être reportée en mars, The Weeknd présentera le spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl, le 7 février prochain.