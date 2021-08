REGARDEZ : The Weeknd nous donne un avant-goût de son nouvel album

Près d’un an et demi après avoir lancé son très populaire album After Hours, The Weeknd s’apprête à nous offrir du nouveau matériel! Afin de nous donner un avant-goût de son cinquième disque studio, l’artiste de 31 ans a dévoilé, lundi, une mystérieuse vidéo de près de deux minutes intitulée The Dawn Is Coming. Celle-ci a été suivie, en soirée, d’un extrait d’une nouvelle chanson baptisée Take My Breath qui sortira ce vendredi.

The Weeknd a également laissé entendre que cette sortie marquerait le début d’une nouvelle « aube » pour lui, ainsi que la fin de son ténébreux personnage au veston rouge qu’il endossait depuis l’automne 2019, avant même le lancement de son disque After Hours, en mars 2020.

« Dieu merci, je n'aurai plus à porter le costume rouge », a indiqué The Weeknd sur les réseaux sociaux, lui qui fait la page couverture de la plus récente édition du magazine américain GQ.

Grâce à des hits comme Blinding Lights et Save Your Tears, l’album After Hours a multiplié les records, en plus d’être maintes fois récompensé. Le succès de ce disque a par ailleurs permis à The Weeknd de présenter le spectacle de la mi-temps au Super Bowl LV, en février dernier.

Rappelons que The Weeknd recevra cet automne le Prix humanitaire Quincy Jones, pour sa contribution à la justice sociale, au changement et à l'équité. L’auteur-compositeur-interprète canadien sera également en spectacle au Centre Bell de Montréal, en février 2022.