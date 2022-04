REGARDEZ : The Weeknd opéré par Jim Carrey dans son nouveau clip

The Weeknd a lancé mardi le vidéoclip officiel de sa chanson Out of Time, tirée de son album Dawn FM. Réalisé par Cliqua, ce clip étonnant met en vedette le chanteur torontois ainsi que deux invités de marque : les acteurs Jim Carrey et HoYeon Jung, révélée dans la populaire série Squid Game de Netflix!

Le vidéoclip d’Out of Time nous plonge dans une histoire de flirt entre The Weeknd et HoYeon Jung, sous fond de karaoké. La soirée se terminera toutefois de façon tragique lorsque Jim Carrey fera son apparition, dans la peau d’un mystérieux médecin, en pleine salle d’opération…

Ce clip n’est pas la première collaboration entre The Weeknd et Jim Carrey, l'acteur américain de 60 ans ayant participé à la chanson Phantom Regret by Jim sur le plus récent album de l’auteur-compositeur-interprète canadien de 32 ans.

Paru le 7 janvier dernier, l’album Dawn FM a été propulsé au numéro 1 des ventes grâce à des hits comme Take My Breath et Sacrifice. Selon The Weeknd, ce disque ferait partie d’une trilogie à venir avec son précédent album, After Hours.