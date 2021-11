REGARDEZ : The Weeknd replonge en enfance dans son nouveau clip

Surprise! The Weeknd a dévoilé jeudi un tout nouveau vidéoclip consacré à Die For You, une chanson parue il y a exactement cinq ans sur l’album Starboy lancé le 25 novembre 2016.

Inspiré d’œuvres de science-fiction comme la télésérie Stranger Things et le film E.T, ce nouveau clip met en vedette un jeune garçon qui ressemble à s’y méprendre à Abel Makkonen Tesfaye (alias The Weeknd) lorsqu’il était enfant.

Plus tôt cette semaine, le chanteur canadien de 31 ans a vu son méga-hit Blinding Lights être couronné plus grand succès de tous les temps par le magazine américain Billboard!

Même s’il a dû reporter sa tournée After Hours til Dawn qui devait notamment s’arrêter au Centre Bell de Montréal, The Weeknd lancera au cours des prochains mois son cinquième disque studio qui comprendra notamment la chanson Take My Breath.