REGARDEZ : Travis Barker transforme Easy On Me d’Adele en chanson rock

Oui, vous avez bien lu : Travis Barker et Adele dans la même phrase, c’est possible! Malgré leurs univers musicaux complètement différents, le batteur de blink-182 a décidé d’ajouter une passe de drum au méga-hit Easy On Me de la chanteuse britannique. Le résultat? Une chanson qui, contre toute attente, sonne résolument rock!

Cette nouvelle version d’Easy On Me est la plus récente réalisation de Travis Barker qui a pris l’heureuse habitude de métamorphoser des chansons populaires en leur insufflant des rythmes rock qu'il crée de toutes pièces. Au cours des dernières semaines, le musicien américain de 46 ans a notamment repris le classique de Noël Jingle Bells avec sa fiancée Kourtney Kardashian et Kris Jenner, la mère de cette dernière.

La réaction a été telle sur les réseaux sociaux que les fans de Travis Barker demandent maintenant à celui-ci d’interpréter une version complète d’Easy On Me plutôt que de se contenter de l’extrait de 30 secondes déjà mis en ligne!

Rappelons qu’Easy On Me est le premier extrait de 30, le plus récent album d’Adele paru le 19 novembre dernier.