REGARDEZ : Twenty One Pilots dévoile la chanson Shy Away

Twenty One Pilots a fait d’une pierre trois coups (!), mercredi, en dévoilant une nouvelle chanson, un nouveau vidéoclip et en annonçant la sortie d’un nouvel album! Baptisé Scaled And Icy, le 6e disque studio du duo américain paraîtra le 21 mai prochain et comprendra 11 titres, dont le premier extrait Shy Away.

Écrit et composé en plein confinement, cet album abordera des thèmes universels et plus actuels que jamais, tels l’anxiété, la solitude, l’ennui et le doute. Scaled And Icy succédera à Trench, le plus récent opus de Twenty One Pilots paru en 2018.

Le processus de création de Scaled And Icy a été adapté à la pandémie alors que Tyler Joseph et Josh Dun ont principalement travaillé à distance sur ce disque. Alors que le premier composait les chansons dans son studio maison, le second ajoutait les percussions chez lui.

Afin de célébrer le lancement de ce nouvel album, Twenty One Pilots présentera un grand concert virtuel en direct, le 21 mai, à compter de 20 h. Les fans peuvent déjà se procurer leurs billets pour cet événement sur le site du groupe.

Au cours de la dernière année, les gars de Twenty One Pilots nous ont offert deux nouveautés, soit Level of Concern et Christmas Saves The Year.