REGARDEZ : Twenty One Pilots visite un magasin de jouets avec Choker

Twenty One Pilots vient de dévoiler un nouvel extrait de l’album Scaled And Icy qui paraîtra le 21 mai prochain. Baptisée Choker, cette chanson a fait l’objet d’un vidéoclip pour le moins original, dans lequel on voit Tyler Joseph visiter un magasin de jouets tenu par nul autre que son collègue Josh Dun!

Tourné dans la boutique Big Fun, située à Columbus, dans l'Ohio, ce clip nous démontre que TOUT peut arriver quand Twenty One Pilots s’en mêle… même un chien qui se transforme en figurine!

Scaled And Icy comprendra 11 titres, dont Choker et Shy Away. Écrit et composé à distance, en plein confinement, cet album abordera des thèmes universels, tels l’anxiété, la solitude, l’ennui et le doute. Le 6e disque studio de Twenty One Pilots succédera à Trench, le plus récent opus du duo américain paru en 2018.

Afin de célébrer le lancement de ce nouvel album, Twenty One Pilots présentera un concert virtuel en direct, le vendredi 21 mai, à compter de 20 h. Les fans peuvent toujours se procurer leurs billets pour cet événement sur le site du groupe.

Au cours de la dernière année, les gars de Twenty One Pilots nous ont offert deux autres nouveautés, soit Level of Concern et Christmas Saves The Year.