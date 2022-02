REGARDEZ : U2 revisite Sunday Bloody Sunday en version acoustique

Cinquante ans après le Dimanche sanglant (Bloody Sunday) survenu le 30 janvier 1972 à Derry, en Irlande, Bono et The Edge ont tenu à rendre hommage aux victimes de ce massacre en interprétant une version intimiste et acoustique du classique Sunday Bloody Sunday de U2.

Entièrement tournée en noir et blanc, cette émouvante vidéo se termine par des images de cette tragédie lors de laquelle 14 personnes ont été tuées (et au moins 15 autres blessées) par des soldats britanniques, lors d’une manifestation pacifique visant à défendre les droits civiques des catholiques.

Extraite de l’album War lancé en 1983, la chanson Sunday Bloody Sunday évoque ce triste épisode du conflit nord-irlandais opposant républicains catholiques et loyalistes protestants.

Après avoir dévoilé en novembre dernier la chanson Your Song Saved My Life, The Edge a révélé que U2 travaillait sur un nouvel album qui pourrait être suivi d’une tournée. Depuis, Bono y est allé de confidences pour le moins surprenantes, avouant détester sa voix et le nom de son groupe!