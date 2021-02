REGARDEZ : un avant-goût du concert MTV Unplugged de BTS

BTS sera en vedette ce mardi 23 février, dès 21 h, dans un épisode spécial de la célèbre émission MTV Unplugged! Question de nous mettre en appétit, la chaîne de télé américaine a mis en ligne un court extrait de ce concert acoustique où l'on peut voir les membres du populaire boys band sud-coréen interpréter leur succès Life Goes On.

« BTS donnera vie à sa propre version de l’emblématique série MTV Unplugged en direct de Séoul, en Corée du Sud. La formation permettra à ses fans d’être aux premières loges afin de découvrir des versions inédites de ses plus gros hits et des chansons de leur album BE (Essential Edition), et ce, dans des décors intimes », a mentionné MTV par voie de communiqué.

La diffusion de cet épisode de MTV Unplugged aura lieu quatre jours après la sortie de l’album BE (Essential Edition). Ce disque comprend les huit titres originaux de BE (Deluxe Edition), le 9e disque du groupe K-pop paru le 20 novembre dernier.

Rappelons que BTS s’est vu décerner le titre de Groupe pop-rock favori lors de la cérémonie des American Music Awards qui se tenait le 22 novembre dernier. La formation K-pop a également obtenu sa toute première nomination en vue des prochains Grammy Awards, grâce à son hit Dynamite.