REGARDEZ : Valérie Carpentier lance sa première nouveauté en 5 ans

Après presque 5 ans d’absence, Valérie Carpentier est enfin de retour avec le premier extrait d’un nouvel album qui devrait paraître le printemps prochain! La chanteuse a dévoilé vendredi le vidéoclip de Monokini & tsunami, une nouveauté qui lui permet de revenir sur une ancienne relation toxique doublée d’un triangle amoureux.

« "Sa chanson, c'est l'adieu qu'il n'a pas su lui dire". Ces paroles de Joe Dassin décrivent très bien ce qu'est Monokini & tsunami pour moi. Un adieu. Un chapitre qui se termine par la guérison, et un autre qui s'ouvre par passion et par beaucoup de courage », a déclaré Valérie Carpentier sur les réseaux sociaux.

Plus tôt cette semaine, l’artiste de 27 ans s’était confiée sur l’expérience personnelle qui se cachait derrière Monokini & tsunami : « J’avais 20 ans et il en avait… plus. J’étais insécure. Je voulais être belle. Et oh! Comme je me suis sentie spéciale lorsque je l’ai rencontré. J’étais une perle. Je le croyais quand il me disait que j’étais la femme de sa vie. Naïvement, j’ai cru au grand amour et au conte de fées. Petit à petit, sans m’en rendre compte, je suis tombée dans les filets d’un prédateur. J’ai été déshonorée. J’ai été victime de violence psychologique. » (voir la suite ci-bas).

Le plus récent album de Valérie Carpentier, Pour Rosie, est paru en 2016. Depuis, celle qui a remporté la toute première édition de l’émission La Voix a notamment participé à la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris.