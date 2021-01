REGARDEZ : Weezer lance la chanson All My Favorite Songs

Weezer a dévoilé jeudi All My Favorite Songs, le tout premier extrait d’OK Human, le nouvel album du groupe qui paraîtra le 29 janvier. Cette chanson est accompagnée d’un vidéoclip qui porte un regard critique sur le temps que nous passons tous rivés à nos écrans et l’anxiété que cette habitude engendre.

« Durant l'été de la COVID-19, nous avons attrapé nos masques, sommes rentrés en studio et avons commencé à enregistrer l’album qui est maintenant connu sous le nom d'OK Human. Ce disque a été réalisé par une poignée d’humains en utilisant uniquement des technologies analogiques (y compris un orchestre de 38 musiciens) pour que vous tous, humains, puissiez l’écouter », ont déclaré les membres de Weezer sur les réseaux sociaux.

« OK Human a été créé à une époque où les humains qui jouent de vrais instruments de musique sont choses du passé. Tout ce que nous pouvions faire, c'est revenir à l'Antiquité, alors que les humains étaient encore importants… Nous avons donc utilisé nos instruments pour nous reconnecter aux années 1960 et 1970 et, avec l'orchestre, faire un retour aux 18e et 19e siècles. Nous n'avions pas d’instruments hi-tech, ni même une guitare électrique », a ajouté le groupe de Rivers Cuomo.

Clin d’œil à l’album OK Computer de Radiohead paru en 1997, OK Human comptera 12 nouvelles chansons. Entièrement écrit pendant la pandémie, le 14e disque studio de Weezer succédera au Black Album sorti en 2019.

La formation californienne met par ailleurs la touche finale à un autre nouveau disque dont la sortie est prévue pour le 7 mai prochain. Intitulé Van Weezer, celui-ci devrait notamment comprendre les extraits The End of the Game, Beginning of the End et Hero, une chanson destinée à rendre hommage aux travailleurs de la santé luttant contre la COVID-19.

Weezer devrait également amorcer sa tournée conjointe Hella Mega Tour avec Green Day et Fall Out Boy dès que la pandémie sera terminée.