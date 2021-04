REGARDEZ : What a Wonderful World pour célébrer le Jour de la Terre

I see trees of green (J'aperçois des arbres verts)

Red roses too (Des roses rouges aussi)

I see them bloom (Je les vois s'épanouir)

For me and you (Pour toi et moi)

I see skies of blue (Je vois des cieux bleus)

And clouds of white (Et des nuages blancs)

The bright blessed day (L'éclatant jour béni)

The dark sacred night (La sombre nuit sacrée)

And I think to myself (Et je me dis tout bas)

What a wonderful world (Quel monde merveilleux)

Pourrait-on trouver un texte plus PARFAIT pour célébrer le Jour de la Terre et rendre hommage à la beauté de notre planète?

Écrite par Bob Thiele (sous le nom George Douglas) et George David Weiss, la chanson What a Wonderful World a été enregistrée pour la toute première fois par Louis Armstrong en 1967, avant de faire l'objet de nombreuses reprises.

Plus de 50 ans après sa création, ce classique qui chante les merveilles de notre monde demeure toujours aussi magnifique, tout comme le vidéoclip officiel de cette chanson sorti en août 2020!

Rappelons que le Jour de la Terre a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes dans 193 pays passent à l’action chaque année dans le cadre du mouvement participatif en environnement le plus important de la planète.