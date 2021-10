REGARDEZ : Whitney Houston revit grâce à Clean Bandit

Un mois après avoir lancé une nouvelle version remixée du méga-hit How Will I Know de Whitney Houston, Clean Bandit récidive en dévoilant un vidéoclip pétillant et coloré qui vous donnera une envie irrésistible de danser!

Réalisé par Ezra Hurwitz et chorégraphié par James Alsop (qui a notamment collaboré avec Beyoncé), le clip d’How Will I Know met en vedette l'actrice Heather Morris (Glee) ainsi que le danseur Marlon Pelayo qui travaillent tous les deux dans un bureau de la firme W.E. Houston et associés. Au programme : de la musique, de la danse et… une histoire de rencontre amoureuse virtuelle!

Extraite du premier album éponyme de Whitney Houston paru en 1985, How Will I Know est devenu le deuxième numéro 1 de la chanteuse au palmarès Billboard Hot 100. Le vidéoclip officiel de cette chanson a quant à lui permis à l’artiste américaine de remporter son premier prix aux MTV Video Music Awards.

Décédée le 11 février 2012, Whitney Houston fera bientôt l’objet d’un biopic intitulé I Wanna Dance With Somebody, tandis qu’un « remake » du célèbre film The Bodyguard est présentement en chantier.