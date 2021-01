REGARDEZ : Zayn Malik dévoile sa nouveauté Vibez

Zayn Malik a dévoilé vendredi la chanson Vibez, deuxième extrait de son album Nobody Is Listening qui sera lancé le 15 janvier. Cette chanson de l’ex-membre de One Direction est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Ben Mor.

Vibez succède à Better, le premier extrait de Nobody Is Listening sorti en septembre dernier. Le troisième disque solo du chanteur britannique de 27 ans comptera un total de 11 chansons. Depuis qu’il a quitté One Direction en 2015, Zayn Malik a lancé deux albums : Mind Of Mine en 2016 et Icarus Falls en 2018.

Sur un plan plus personnel, Zayn Malik et son amoureuse, la top modèle américaine Gigi Hadid, sont devenus parents pour la première fois d’une petite fille en septembre dernier.