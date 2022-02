REGARDEZ : Zaz dévoile l’inspirant vidéoclip de Tout là-haut

Zaz a présenté mardi le vidéoclip de Tout là-haut, le nouvel extrait de son album Isa vendu à plus de 100 000 exemplaires depuis son lancement, le 22 octobre dernier. L’inspirante vidéo de cette chanson signée Barcella nous permet d’assister à la renaissance de l’auteure-compositrice-interprète française de 41 ans, accompagnée pour l’occasion d’une troupe de danseurs.

« Si on s’en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau », chante Isabelle Geffroy (alias Zaz) dans Tout là-haut, une chanson pleine de sagesse qui se veut « une invitation à prendre de la hauteur dans cette époque troublée ».

Tout là-haut nous permet également de découvrir un nouvel aspect de la voix de Zaz, toute en retenue. « C’est vraiment un chemin, je suis au tout début, c’est d’apprendre à rester calme, à ne pas vouloir donner trop, j’ai tendance à vouloir en faire trop parce que j’ai l’impression que c’est jamais assez, alors qu’il suffit juste d’être dans le moment présent. Il faut que je réussisse à faire vivre ma voix », a expliqué Zaz par voie de communiqué.

Comprenant aussi le succès Imagine, l’album Isa a vu le jour trois ans après Effet miroir, le quatrième disque de la chanteuse française écoulé à plus de 375 000 copies dans le monde grâce à des succès comme Qué vendrá et Nos vies. En avril 2020, Zaz avait aussi collaboré avec Kelly Clarkson à la version francophone de la chanson I Dare You.

Zaz présentera une série de spectacles au Québec à l’automne 2022. Elle passera par Québec les 23 et 24 septembre, avant de s’arrêter à Montréal les 26 et 27 septembre et à Trois-Rivières le 29 septembre.