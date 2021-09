REGARDEZ : Zaz lance un vidéoclip rempli d’espoir

Zaz a dévoilé le vidéoclip d’Imagine, le premier extrait de son nouvel album Isa qui paraîtra le 22 octobre prochain. Dans ce clip rempli d’espoir, l’auteure-compositrice-interprète de 41 ans se métamorphose en ange tombé du ciel, se permettant de rêver d'un monde meilleur.

« Quand on voit l'état dans lequel est le monde, ça me désole. Que va-t-on laisser à nos enfants? C'est triste, angoissant. Mais Imagine est une chanson d'espérance », explique Isabelle Geffroy (alias Zaz), en parlant d’Imagine.

L’album Isa nous arrivera trois ans après Effet miroir, le quatrième disque de la chanteuse française vendu à plus de 375 000 exemplaires dans le monde grâce à des succès comme Qué vendrá, On s'en remet jamais et Nos vies. En avril 2020, Zaz avait aussi collaboré avec Kelly Clarkson à la version francophone de la chanson I Dare You.

Zaz présentera une série de spectacles au Québec à l’automne 2022. Elle passera par Québec les 23 et 24 septembre, avant de s’arrêter à Montréal les 26 et 27 septembre et à Trois-Rivières le 29 septembre.