Rihanna atteint les 2 milliards de vues pour le clip de Diamonds

Un peu moins de 10 ans après sa sortie, le vidéoclip officiel du hit Diamonds de Rihanna vient de franchir le cap des deux milliards de visionnements sur YouTube! Il s’agit d’ailleurs de la toute première chanson solo de la star de 34 ans à atteindre ce chiffre magique.

Mis en ligne le 8 novembre 2012, le clip de Diamonds réalisé par Anthony Madler rejoint ainsi deux autres vidéos deux fois milliardaires de la chanteuse, soit This Is What You Came For avec Calvin Harris (2,6 milliards de vues) et Love The Way You Lie avec Eminem (2,5 milliards de vues).

Toutes catégories confondues, Rihanna demeure par ailleurs l’artiste féminine comptant le plus de vidéoclips (7) ayant franchi la barre du milliard de visionnements sur YouTube.

Depuis le début de l’année 2022, trois autres vidéoclips ont atteint les deux milliards de visionnements sur YouTube, soit That’s What I Like de Bruno Mars, Con Altura de Rosalía & J Balvin et Rolling in the Deep d’Adele. Cette dernière a aussi vu son clip d’Hello, réalisé par le Québécois Xavier Dolan, dépasser les 3 milliards de vues sur la populaire plateforme!

Le titre de la vidéo la plus visionnée sur YouTube appartient cependant encore et toujours à la célèbre Baby Shark Dance de Pinkfong qui cumule plus de 11 milliards de vues depuis sa mise en ligne en 2016, suivie de Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee qui en compte près de 8 milliards.