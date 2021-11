Rihanna devient milliardaire du Web grâce à We Found Love

Après avoir été couronnée star musicale féminine la plus riche du monde avec des avoirs de plus de 1,7 milliard de dollars américains, Rihanna devient une fois de plus milliardaire, cette fois sur le Web! Dix ans après sa sortie, le vidéoclip de sa chanson We Found Love en collaboration avec Calvin Harris vient en effet de dépasser le cap du milliard de visionnements sur YouTube.

Ce nouvel exploit permet à Rihanna de devenir officiellement l’artiste féminine comptant le plus de vidéoclips ayant franchi la barre du milliard de visionnements sur YouTube.

Lancé le 20 octobre 2011, le clip de We Found Love rejoint ainsi d’autres vidéos milliardaires de la chanteuse de 33 ans, comme This Is What You Came For (aussi avec Calvin Harris) qui compte 2,5 milliards de vues, Love The Way You Lie avec Eminem (2,3 milliards de vues) et Diamonds (1,8 milliard de vues).

En plus de fracasser les records, Rihanna est toujours en préparation de son 9e disque studio qui succédera à Anti paru en 2016.