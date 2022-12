Rihanna élue chanteuse la plus influente du monde

Le réputé magazine Forbes a publié son 19e palmarès des 100 femmes les plus influentes du monde. Trois stars de la musique figurent au sein de ce prestigieux classement, soit Rihanna, Taylor Swift et Beyoncé.

Même si elle n’a pas sorti de nouveau disque depuis près de sept ans, Rihanna occupe la 73e place de ce palmarès annuel grâce au succès phénoménal de sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty et de sa marque de lingerie Savage X Fenty. Avec une valeur nette de 1,4 milliard de dollars US, la chanteuse de 34 ans avait aussi été couronnée star musicale féminine la plus riche du monde l’année dernière et 2031e personne la plus riche au monde.

Ayant lancé dernièrement son album Midnights, ainsi que les versions réenregistrées de Red (Taylor's Version) et Fearless (Taylor's Version) en 2021, Taylor Swift suit au numéro 79. Le magazine Forbes souligne l’influence politique de l’auteure-compositrice-interprète de 32 ans dont la valeur nette s’élevait à 570 millions de dollars US en 2022, tout comme le tollé suscité par le cafouillage entourant la vente des billets de la tournée Eras sur Ticketmaster en novembre.

Beyoncé ferme la marche en 80e position, avec une valeur nette évaluée à 450 millions de dollars US. La publication américaine mentionne la tournée des stades On The Run II de la chanteuse et de Jay-Z qui a rapporté environ 5 millions de dollars par spectacle, pour un total de plus de 250 millions de dollars US, et sa performance révolutionnaire au festival Coachella en 2018.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, figure quant à elle au premier rang du 19e palmarès des 100 femmes les plus influentes du monde qui comprend des PDG, des entrepreneuses, des politiciennes, des philanthropes, des artistes et des personnalités des médias.

Ce classement de Forbes a été établi en fonction de la fortune des personnalités (comprenant le chiffre d’affaires de leurs entreprises), ainsi que de leur influence sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans la société en général.

Découvrez la liste complète des femmes les plus influentes de 2022 en cliquant ici.