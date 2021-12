Rihanna élue chanteuse la plus puissante du monde

Le réputé magazine Forbes vient de publier son 18e palmarès annuel des 100 femmes les plus puissantes du monde. Trois stars de la musique figurent au sein de ce prestigieux classement, soit Rihanna, Beyoncé et Taylor Swift.

Même si elle n’a pas sorti de nouveau disque depuis près de 6 ans, Rihanna occupe la 68e place grâce au succès phénoménal de sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty qui a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 550 millions de dollars en 2020. Avec une valeur nette de 1,7 milliard de dollars, la chanteuse de 33 ans avait aussi été couronnée star musicale féminine la plus riche du monde en août dernier.

Ayant récemment lancé sa cinquième collection en collaboration avec Adidas (Halls of Ivy), Beyoncé suit au numéro 76. Sa tournée On The Run II présentée avec Jay-Z en 2018 aurait rapporté une moyenne de 5 millions de dollars par spectacle, pour un total de plus de 250 millions de dollars.

Taylor Swift ferme la marche en 78e position grâce au succès qu’ont remporté ses récents projets, dont ses albums Folklore et Evermore respectivement parus en juillet et décembre 2020, ainsi que la réédition de ses disques plus anciens, dont Fearless (Taylor’s Version) et Red (Taylor's Version).

MacKenzie Scott, philanthrope, auteure et ex-femme de Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, figure au premier rang du 18e palmarès des 100 femmes les plus puissantes du monde qui comprend des PDG, des entrepreneuses, des politiciens, des philanthropes, des artistes et des personnalités des médias.

Oprah Winfrey est pour sa part en tête en ce qui concerne les personnalités du showbiz et à la 23e position au classement général.

Découvrez la liste complète des femmes les plus puissantes de 2021 en cliquant ici.