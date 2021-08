Rihanna est officiellement la chanteuse la plus riche du monde

Rihanna est officiellement devenue la star musicale féminine la plus riche de la planète avec des avoirs de plus de 1,7 milliard de dollars américains! C’est ce qu’a révélé mercredi le prestigieux magazine Forbes dans son nouveau classement des personnalités les plus fortunées du monde.

« Ce n'est pas la musique de Rihanna qui l'a rendue si riche. La majeure partie de sa fortune (environ 1,4 milliard de dollars) provient de la valeur de Fenty Beauty. Une grande partie du reste provient de sa participation dans sa société de lingerie, Savage x Fenty, d'une valeur estimée à 270 millions de dollars, et de ses revenus en tant que musicienne et actrice », a expliqué Madeline Berg de Forbes.

Rihanna possède la moitié de Fenty Beauty, l’autre moitié appartenant à la société française LVMH. L’artiste de 33 ans détient aussi une participation de 30 % dans Savage x Fenty, qui est contrôlée par le groupe TechStyle Fashion, basé aux États-Unis.

Plus de cinq ans après la sortie de son plus récent album, Anti, Rihanna serait toujours en préparation de son 9e disque studio. La chanteuse a par ailleurs été récemment aperçue à New York avec A$AP Rocky, en train de participer au tournage du vidéoclip de l'une des chansons du prochain disque du rappeur qui s’intitulera All Smiles.