Rihanna fait don de 15 millions de dollars pour la justice climatique

Préoccupée par les changements climatiques et déterminée à lutter contre les injustices sociales dans le monde, Rihanna a fait don de 15 millions de dollars US à 18 organismes œuvrant pour la justice climatique aux États-Unis et dans les Caraïbes.

C’est par l’entremise de sa fondation Clara Lionel que la chanteuse originaire de la Barbade a remis cette somme à des organisations comme Mouvement for Black Lives, Indigenous Environmental Network ou encore Climate Justice Alliance.

« Les catastrophes climatiques, qui augmentent en fréquence et en intensité, n’ont pas le même impact sur toutes les communautés. Ce sont les communautés de couleur et les nations insulaires qui font face aux plus gros changements climatiques », a indiqué Rihanna par voie de communiqué.

« Les bailleurs de fonds doivent établir des partenariats avec des organisations locales, reconnaissant leur profonde compréhension de ce qui est nécessaire pour parvenir à la justice climatique dans leurs propres communautés », a ajouté Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel.

Sur le plan musical, Rihanna met toujours la touche finale à son 9e album studio qui succédera à Anti paru en 2016. La star de 33 ans a tour à tour été élue artiste féminine la plus riche du monde et chanteuse la plus puissante du monde au cours des derniers mois.