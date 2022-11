Rihanna fait le point sur la sortie de son nouvel album

Rihanna a drôlement refroidi l’ardeur de ses fans qui espéraient la sortie prochaine de son nouvel album… La chanteuse a en effet déclaré à l'Associated Press que le fait d’avoir accepté d’assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl ne signifiait pas pour autant qu'un nouveau disque était sur le point d’être lancé.

« Le Super Bowl est une chose. La nouvelle musique est une autre chose. Vous entendez ça, les fans? À la seconde où j'ai annoncé cela, je me suis dit "Oh, mon Dieu, ils vont penser que mon nouvel album arrive. Je dois me mettre au travail… J'ai effectivement de la nouvelle musique qui arrive. Mais on verra, on verra. Les deux ne sont pas liés. Il s’agit d’un projet spécial », a déclaré Rihanna sur le tapis rouge de son spectacle Savage x Fenty.

À défaut de nous offrir son nouvel album attendu depuis longtemps, la star de 34 ans a dévoilé fin octobre la chanson Lift Me Up, tirée de la bande originale du film Black Panther : Wakanda Forever qui sortira au cinéma ce vendredi 11 novembre.

Rappelons que Rihanna présentera le spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl qui aura lieu le 12 février 2023 à Glendale, en Arizona. Il s’agira du premier concert de la chanteuse originaire de la Barbade depuis plus de 5 ans.

Quant au plus récent album de Rihanna, Anti, celui-ci est paru en 2016.