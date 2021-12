Rihanna nommée héroïne nationale de la Barbade

Rihanna a été nommée « héroïne nationale de la Barbade » en début de semaine, dans le cadre d'une cérémonie officielle visant à faire de cet état une république indépendante du Royaume-Uni. La star de 33 ans a reçu cet honneur en présence du prince Charles et de la première ministre du pays, Mia Mottley.

« Je vous félicite pour avoir fait rêver le monde grâce à votre quête de l'excellence, votre créativité, votre discipline et, par-dessus tout, votre engagement extraordinaire envers votre terre natale. Puissiez-vous continuer à briller comme un diamant et à honorer votre nation par vos œuvres et vos actions », a déclaré Mia Mottley à Robyn Rihanna Fenty qui est ainsi devenue la 11e Barbadienne à recevoir ce titre prestigieux.

En 2018, Rihanna avait reçu le titre d’ambassadrice plénipotentiaire de la Barbade avec, comme mission, de favoriser le tourisme, l’éducation et les investissements. Deux ans plus tard, les fans de la chanteuse avaient mené une campagne d’envergure sur les réseaux sociaux afin de faire de Rihanna le nouveau chef de l'État de la Barbade, un poste qui a finalement été confié à Sandra Mason.

Récemment couronnée star musicale féminine la plus riche du monde, Rihanna est toujours en préparation de son 9e disque studio qui succédera à Anti paru en 2016.