Rihanna, nouvelle milliardaire du classement du magazine Forbes

Après avoir été élue artiste féminine la plus riche du monde et chanteuse la plus puissante de la planète, Rihanna fait maintenant son entrée dans l’édition 2022 du prestigieuse classement des milliardaires du célèbre magazine Forbes!

La valeur nette des avoirs de Rihanna est estimée à 1,7 milliard de dollars américains, ce qui en fait la 1729e milliardaire la plus riche du monde. La star de 34 ans a réussi cet exploit en grande partie à sa marque de cosmétiques Fenty Beauty et sa marque de lingerie Savage X Fenty.

Ye (alias Kanye Omari West) figure quant à lui au 1513e rang des milliardaires les plus riches avec une valeur nette estimée à 2 milliards de dollars US. Jay-Z suit Rihanna en 2076e position avec une valeur de 1,4 milliard de dollars US.

Toutes catégories confondues, Elon Musk (Tesla) arrive en tête de ce palmarès avec une fortune évaluée à 219 milliards de dollars US, suivi de Jeff Bezos (Amazon) avec 171 milliards de dollars US. Selon Forbes, le Canada compte au total 64 milliardaires.

Sur le plan musical, Rihanna mettrait la touche finale à son 9e album studio qui succédera à Anti paru en 2016. La chanteuse américaine est également enceinte de son premier enfant, issu de sa relation avec A$AP Rocky.