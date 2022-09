Rihanna présentera le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII

C’est maintenant officiel : Rihanna assurera le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII qui aura lieu le 12 février prochain à Glendale, en Arizona! La chanteuse de 34 ans a confirmé la nouvelle, dimanche après-midi, sur les réseaux sociaux.

« Rihanna est un talent générationnel, une femme aux débuts modestes qui a dépassé les attentes à chaque tournant. Une personne née sur la petite île de la Barbade qui est devenue l'une des artistes les plus en vue de tous les temps. Autodidacte dans les affaires et le divertissement », a déclaré Jay-Z, le fondateur de Roc Nation, par voie de communiqué.

Plus tôt dans la journée, TMZ avait rapporté des « sources anonymes » affirmant que Rihanna était en pourparlers avec la NFL et Roc Nation, le producteur du spectacle, pour être l'un des deux artistes à monter sur scène dans le cadre de l’événement sportif le plus populaire de l’année.

Si c’est le cas, l’autre artiste qui se joindrait à Rihanna pourrait être Taylor Swift, du moins selon les rumeurs véhiculées dans les derniers jours. Plusieurs médias ont toutefois rapporté que la chanteuse américaine avait décliné l’offre. En juillet dernier, le nom de Britney Spears avait aussi circulé pour être ensuite démenti par la principale intéressée.

N’ayant pas lancé d'album depuis Anti paru en 2016, Rihanna pourrait profiter de l’occasion pour promouvoir son nouveau disque attendu depuis longtemps par ses fans.

Récemment, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent ont décroché l’Emmy de la Meilleure émission spéciale de variétés en direct pour leur spectacle présenté l’an dernier, lors de la mi-temps du Super Bowl LVI.

Ces rappeurs succédaient à The Weeknd qui avait offert un spectacle explosif en 2021, ainsi qu'à Shakira et Jennifer Lopez qui avaient littéralement mis le feu à la scène un an plus tôt.