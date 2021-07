Robby Steinhardt, membre fondateur de Kansas, s’éteint à 71 ans

Triste nouvelle dans le monde de la musique : Robert E. « Robby » Steinhardt, cofondateur de Kansas, est décédé samedi dernier des suites de complications liées à une pancréatite. Le violoniste et chanteur du groupe rock américain était âgé de 71 ans.

« Il est mort dans mes bras. Nous sommes dévastés car nous étions sur le point de commencer une nouvelle aventure. Robby avait tellement hâte d'être de retour sur scène pour faire ce qu'il aimait le plus », a confié lundi après-midi sur Facebook l'épouse du musicien, Cindy Steinhardt.

Robby Steinhardt venait en effet d'enregistrer son premier album solo et il devait partir en tournée aussi tôt que le mois prochain. Souffrant d’une pancréatite aiguë, le musicien avait été admis à l'Hôpital général de Tampa, le 13 mai dernier. Depuis, il avait subi un choc septique et avait dû être placé sous assistance respiratoire.

« Son état était critique et on ne s'attendait pas à ce qu'il passe la nuit. Fidèle au combattant qu'il est, il a réussi à revenir, au grand étonnement de tout le personnel médical. Une fois de plus, il avait trompé la mort et le chemin de la guérison avait même commencé », a ajouté Cindy Steinhardt.

Le groupe Kansas a quant à lui réagi à cette nouvelle sur sa page Facebook officielle : « Les membres du groupe Kansas, passés et présents, souhaitent exprimer leur plus profonde tristesse suite à la mort de notre compagnon et ami, Robby Steinhardt. Robby sera toujours dans nos âmes, dans nos esprits et dans notre musique. Nous l'aimons et il nous manquera toujours ».

Robby Steinhardt a fait partie de Kansas de 1973 à 1982, puis de 1997 à 2006. La formation a connu la célébrité dans les années 1970 grâce aux succès Dust in the Wind et Carry On My Waywar Son qui sont devenus de grands classiques du rock.