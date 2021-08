Robert Plant et Alison Krauss lanceront un second album conjoint

Alors que le premier documentaire officiel de Led Zeppelin est présentement en chantier, Robert Plant se joint pour la seconde fois à la chanteuse et violoniste américaine Alison Krauss pour un nouvel album! Afin de nous donner un avant-goût de ce disque, les deux musiciens ont dévoilé jeudi un premier extrait, la reprise de la chanson Can’t Let Go de Lucinda Williams, originalement sortie en 1998.

Baptisé Raise the Roof, le deuxième disque conjoint de l’ancien leader de Led Zeppelin et de la chanteuse country de 50 ans paraîtra le 19 novembre prochain. Cet album comprendra 12 nouveaux titres, dont High and Lonesome, une pièce originale signée Robert Plant et T-Bone Burnett, le réalisateur de l’album.

Enregistré à Nashville, tout juste avant le début de la pandémie en 2020, Raise the Roof sera presque entièrement composé de reprises de Betty Harris, Geeshie Wiley, Ola Belle Reed, Merle Haggard, Allen Toussaint, Anne Briggs, Bert Jansch, ainsi que du groupe Calexico et des Everly Brothers.

En 2007, les deux artistes avaient collaboré une première fois pour le disque Raising Sand qui avait connu un solide succès commercial, avant de récolter pas moins de six Grammy Awards un an plus tard, dont celui de l’Album de l’année.

Robert Plant et Alison Krauss prévoient également présenter une tournée dont les dates seront annoncées ultérieurement.