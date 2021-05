Roch Voisine remontera sur scène cet automne

Roch Voisine renouera avec son public cet automne afin de célébrer le 10e anniversaire de sa série d’albums Americana! Intitulé Americana Light, ce nouveau spectacle a été conçu sur mesure pour s’adapter aux règles sanitaires rendues nécessaires par la pandémie.

La tournée de Roch Voisine sillonnera le Québec du 9 septembre 2021 au 29 mai 2022. Le chanteur de 58 ans s’arrêtera dans une trentaine de villes de la province, de Gatineau à Sept-Îles, en passant par Brossard, Laval, Saint-Eustache, Joliette, Terrebonne, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, Rimouski, Drummondville et Saguenay.

Entouré de 4 musiciens, Roch Voisine interprétera sur scène les chansons de ses trois albums Americana, ainsi que quelques pièces inédites. Au programme, les plus grands succès country-folk-rock américains des années 50, 60 et 70, tels ceux d’Elvis Presley, Roy Orbison, Willie Nelson, Kenny Rogers, Neil Young, Willie Lamothe et Johnny Cash.

Les billets pour les spectacles de cette nouvelle tournée sont en vente dès maintenant sur le site de Roch Voisine.