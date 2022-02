Rod Stewart en concert à Montréal et Ottawa en septembre

Bonne nouvelle pour les fans de Rod Stewart : le légendaire chanteur britannique sera de passage à Montréal et Ottawa cet automne!

Le premier spectacle de Sir Rod Stewart aura lieu au Centre Bell de Montréal le 9 septembre et le deuxième au Canadian Tire Centre d’Ottawa le lendemain, 10 septembre. Les billets pour ces deux concerts seront mis en vente le vendredi 4 mars, dès 10 h.

Cette annonce survient alors que le célèbre auteur-compositeur-interprète ajoute 19 nouvelles dates à sa tournée nord-américaine qui sera aussi sa première en quatre ans.

Le groupe rock américain Cheap Trick assurera la première partie de cette tournée de 38 dates qui débutera le 10 juin prochain à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Intronisé deux fois au Rock & Roll Hall of Fame, le chanteur de 77 ans sera aussi en résidence au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas au cours des prochains mois.

Intitulé The Tears of Hercules, le plus récent album de Rod Stewart est paru en novembre dernier.