Rod Stewart reporte ses concerts à Montréal et Ottawa

Les fans de Rod Stewart devront s’armer de patience : le légendaire chanteur britannique se voit dans l’obligation de reporter à l’an prochain plusieurs de ses concerts prévus au Canada et aux États-Unis cet automne, en raison de nouveaux « délais de production ».

Le spectacle de Rod Stewart qui devait avoir lieu au Centre Bell de Montréal le 9 septembre 2022 est remis au 26 août 2023, tandis que celui prévu au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 10 septembre 2022 est reporté au 23 août 2023.

Les billets pour ces deux concerts du célèbre auteur-compositeur-interprète seront valides pour les nouvelles dates mais leurs détenteurs peuvent aussi obtenir un remboursement d’ici le 17 juin.

Le groupe rock américain Cheap Trick assurera la première partie des représentations de cette tournée qui est la première de Rod Stewart en plus de quatre ans.

Intronisé deux fois au Rock & Roll Hall of Fame, le chanteur de 77 ans a lancé en novembre dernier son plus récent album intitulé The Tears of Hercules.