Roger Waters en concert à Montréal et Québec en juillet 2022

Après Rage Against the Machine, au tour de Roger Waters d’annoncer les nouvelles dates de ses spectacles au Québec qui avaient dû être reportés en raison de la pandémie. La légende du rock britannique montera sur la scène du Centre Bell de Montréal, le 15 juillet 2022, et sur celle du Centre Vidéotron de Québec deux jours plus tard, le 17 juillet.

Ces concerts s’inscrivent dans le cadre de la tournée nord-américaine This is Not a Drill qui devait débuter en juillet 2020. Après une pause forcée de près de deux ans, Roger Waters donnera finalement le coup d’envoi de cette série d’une trentaine de spectacles le 6 juillet 2022, à Pittsburgh.

« Ce sera un nouveau spectacle sans retenue. Mon travail est de penser : eh bien, comment puis-je rendre le rock & roll plus intéressant, théâtral ou excitant visuellement ou musicalement? C'est ce que j'ai passé les 50 dernières années à faire : m'exprimer », a déclaré l’ex-chanteur de Pink Floyd aujourd’hui âgé de 77 ans, avant d’ajouter avec humour « Ce sera ma première tournée d’adieu, ne la manquez pas! ».

Les détenteurs de billets originaux pour les spectacles de la tournée 2020 sont invités à conserver ceux-ci, car ils seront valables pour les nouvelles dates prévues en 2022.