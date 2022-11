Roxane Bruneau atteint un nouveau sommet avec sa tournée Acrophobie

Après avoir été élue « Interprète féminine de l’année » pour une deuxième année consécutive au plus récent Gala de l’ADISQ, Roxane Bruneau a une nouvelle raison de célébrer : la populaire chanteuse québécoise vient de se voir décerner un Billet d’or pour son spectacle Acrophobie!

Cette récompense vient certifier la vente de 50 000 billets pour la tournée Acrophobie qui se clôturera de façon grandiose, le printemps prochain, alors que Roxane Bruneau foulera pour la toute première fois la scène du Centre Bell et celle du Centre Vidéotron!

Comme si ce n’était pas suffisant, quatre chansons de Roxane Bruneau (Seuls ensemble, J’pas stressée, Aime-moi encore et À ma manière) ont été certifiées Or pour plus de 40 000 unités numériques vendues. Mieux encore, le hit Des p’tits bouts de toi a été certifié Platine suite à la vente de plus de 80 000 unités numériques!

« Il est tard, j’arrive pas à dormir... Normalement c’est l’angoisse qui me tient éveillée. Mais pas ce soir, ce soir c’est le bonheur. Oui je suis heureuse, vous me rendez heureuse! J’ai l’impression que grâce à vous je gagne au jeu de la vie un peu plus chaque jour. J’ai passé plus de la moitié de ma vie les yeux fermés dans un trou noir, en gros j’essayais même plus de m’en sortir… J’avais accepté que c’était ça ma vie. Jusqu’au jour où vous l’avez changée ma vie. Des #1 à la radio, des salles pleines à craquer de gens qui connaissent mes chansons par cœur, les disques d’or, les disques platines, le Centre Bell, le Centre Vidéotron et aujourd’hui le Billboard à New York… », a réagi Roxane Bruneau sur les réseaux sociaux.

« Des fois c’est tellement intense que j’me dis « Peut-être que dans l’fond j’suis dans un coma profond, pis je vis ma best life endormie. Mais que tout ça soit réel ou non je vous le dois à vous! Pis si jamais j’suis endormie… Ne me réveillez pas! », a ajouté l’auteure-compositrice-interprète de 31 ans.

Après avoir lancé les nouveautés I Don’t Know Pas Savoir et Partout, Roxane Bruneau travaille à la création d’un troisième album dont la sortie est prévue au printemps 2023. Ce nouveau disque succédera à Acrophobie qui a permis à la chanteuse de récolter 4 Félix au 43e Gala de l’ADISQ.