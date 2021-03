Roxane Bruneau célèbre la vente de 100 000 albums

C’est sans conteste la semaine des bonnes nouvelles pour Roxane Bruneau! Après avoir reçu le Prix Prestige Impératif français et annoncé de nouvelles dates de spectacles, voilà que l’auteure-compositrice-interprète s’est vu décerner une plaque visant à souligner la vente de plus de 100 000 exemplaires de ses albums Dysphorie et Acrophobie.

Dès sa première semaine sur le marché, Acrophobie s’était hissé au Top 10 des albums les plus vendus au Canada, ce qui constitue un véritable exploit pour un disque francophone. Paru le 13 novembre dernier, le deuxième disque de Roxane Bruneau comprend 14 titres originaux, dont Aime-moi encore, C’est n’importe quoi (Oulalala) et À ma manière, son plus récent succès.

Quant à Dysphorie, cet album a été certifié or grâce aux succès Notre belle démence, J’pas stressée et Des p'tits bouts de toi élue Chanson de l’année au Gala de l’ADISQ 2019. Sorti en juin 2017, il s’agissait du tout premier disque en carrière de l’artiste originaire de Delson, en Montérégie.

Roxane Bruneau a profité de l’occasion, ce lundi, pour annoncer (déjà!) de nouvelles supplémentaires pour sa tournée Acrophobie qui débutera cet automne. Vous pouvez consulter toutes les dates de spectacles sur le site web de la chanteuse.