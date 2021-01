Roxane Bruneau en tête des palmarès au Québec

Roxane Bruneau réalise un doublé cette semaine en détenant la chanson ET l’album les plus populaires au Québec! Tandis que son disque Acrophobie figure pour une 8e semaine non-consécutive au sommet des ventes, l’extrait À ma manière devient à son tour la chanson la plus diffusée sur les ondes des radios québécoises.

Dès sa première semaine sur le marché, Acrophobie s’était illustré en se hissant au Top 10 des albums les plus vendus au Canada, ce qui constitue un véritable exploit pour un disque francophone. L’album côtoyait ainsi des albums comme Positions d’Ariana Grande, Fine Line d’Harry Styles ou encore Love Goes de Sam Smith.

Paru le 13 novembre dernier, Acrophobie comprend douze titres originaux, dont À ma manière, Aime-moi encore et C’est n’importe quoi (Oulalala). Entièrement écrit par Roxane Bruneau, le deuxième disque en carrière de l’auteure-compositrice-interprète québécoise succède à Dysphorie paru en 2017.