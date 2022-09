Roxane Bruneau salue les héros du quotidien avec sa nouveauté Partout

Roxane Bruneau a dévoilé mercredi une toute nouvelle chanson intitulée Partout! Décrite comme « un coup de chapeau bien senti aux héros du quotidien, aux héroïnes invisibles », cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip réunissant plus de 250 personnes qui représentent tous ceux et celles à qui est dédiée cette chanson.

« C’est un hymne aux “gens ordinaires”… pas ordinaires du tout. On parle beaucoup des méga-riches ou des ultra-pauvres, mais rarement de ceux et celles qui se lèvent tous les jours pour travailler, des femmes et des hommes qui ne font pas pitié pantoute, mais qui en arrachent quand même. Qui sont partout et nulle part à la fois. L’hymne du monde pour qui répondre “ça va” est devenu un réflexe dans une vie qui va trop vite pour prendre une pause », a déclaré Roxane Bruneau par voie de communiqué.

Créée en collaboration avec Mathieu Brisset, Partout succède à I Don’t Know Pas Savoir, une chanson lancée en mai dernier et dont les paroles ont été écrites à partir d’une sélection de commentaires des fans de Roxane Bruneau.

Quant au vidéoclip de Partout, celui-ci a été co-réalisé par Roxane Bruneau et Izabelle Hamon. Ce clip met en vedette de « vrais » parents d’enfants malades, étudiants, préposés à l’entretien, chauffeurs d’autobus, enseignants et infirmières, pour ne nommer que ceux-là. On y retrouve également Joanie, la belle-fille de Roxane Bruneau, dans son école.

Après s’être offert une pause estivale, Roxane Bruneau reprend sa tournée Acrophobie jusqu’au printemps 2023. Au cours des prochains jours, l’auteure-compositrice-interprète de 31 ans s’arrêtera notamment à Saint-Jérôme, Joliette et Sherbrooke. Au total, plus de 40 000 billets ont été vendus à ce jour pour cette série de spectacles!

Roxane Bruneau travaille par ailleurs actuellement à la création d’un troisième album dont la sortie est prévue au printemps 2023. Paru le 13 novembre dernier, le plus récent disque de Roxane Bruneau s’est hissé au Top 10 des albums les plus vendus au Canada dès sa sortie. Grâce à Acrophobie, Roxane Bruneau a aussi récolté 4 Félix au 43e Gala de l’ADISQ, dont ceux de l’Album de l’année - Pop, de l’Album de l’année - Succès populaire et de la Chanson de l’année (À ma manière).