RUMEUR : Justin Bieber pourrait collaborer avec BTS

Justin Bieber préparerait une collaboration avec nul autre que BTS! C’est du moins ce qu’affirme le New York Post, citant une source anonyme qui confirme qu’une chanson réunissant le chanteur canadien et le boys band sud-coréen serait actuellement en préparation.

« Notre source laisse entendre que cette chanson pourrait faire partie d'une nouvelle édition de luxe de l'album Justice de Justin Bieber qui permettrait à ce disque de conserver sa place sur les palmarès. Il s’agirait de la deuxième réédition de l’album, après Triple Chucks Deluxe », a rapporté le New York Times, dans sa célèbre section Page Six.

Paru le 19 mars dernier, Justice s’est classé en première position du Billboard 200 dès sa sortie. Succédant à Changes lancé en février 2020, le sixième album studio de Justin Bieber comprend les extraits Hold On, Anyone, Holy en duo avec Chance The Rapper, Lonely avec Benny Blanco et Peaches avec Giveon et Daniel Caesar.

Quant à BTS, le groupe a décroché le titre de plus grand vendeur de disques et de chansons dans le monde en 2020, grâce aux albums Map of the Soul : 7 et BE (Deluxe Edition). Le vidéoclip officiel de la chanson Dynamite a de son côté franchi le chiffre magique du milliard de visionnements sur YouTube, en plus de faire son entrée au célèbre Livre des records Guinness.

BTS lancera par ailleurs son deuxième extrait anglophone, Butter, le 21 mai prochain.