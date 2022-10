Sam Smith annonce la sortie de son quatrième album studio

C’est maintenant confirmé : Sam Smith lancera son quatrième album studio le 27 janvier 2023! Intitulé Gloria, ce disque comptera 13 chansons, dont Love Me More et la nouveauté Unholy en duo avec la chanteuse allemande Kim Petras dévoilée en septembre dernier.

« Je me sens submergé et émotif alors que je commence à libérer Gloria et à vous présenter ce travail. Ce fut magique à tous égards de faire cette musique et, en vous donnant ce disque, je vous donne une partie de mon cœur et de mon âme. Gloria m'a aidé à traverser des moments sombres et a été un phare pour moi dans ma vie. J'espère qu’il pourra être la même chose pour vous », a confié l’auteur-compositeur-interprète britannique sur les réseaux sociaux.

Gloria a été enregistré entre Los Angeles, Londres et la Jamaïque avec les fidèles collaborateurs de Sam Smith, Jimmy Napes, Stargate et Ilya Salmanzadeh. Le chanteur de 30 ans a aussi déclaré que cet album symbolisait pour lui « un passage à l'âge adulte ».

Baptisé Love Goes, le plus récent album de Sam Smith est paru en octobre 2020. Le troisième disque du chanteur comprenait de nombreuses collaborations, dont Promises avec Calvin Harris, Dancing with a Stranger avec Normani, My Oasis avec Burna Boy et I'm Ready avec Demi Lovato. Puis, quelques semaines plus tard, l’artiste dévoilait déjà une autre nouveauté, la chanson The Lighthouse Keeper.