Save Your Tears de The Weeknd élu vidéoclip de l’année par MTV

Déjà couronnée vidéo musicale la plus visionnée sur YouTube depuis le début de l’année, la chanson Save Your Tears de The Weeknd ajoute un autre titre à son actif : celui du vidéoclip le plus diffusé au niveau international par MTV en 2021!

Il s’agit de la deuxième année consécutive où The Weeknd se hisse au sommet du palmarès annuel de la célèbre chaîne musicale. L'an dernier, le chanteur canadien avait réussi cet exploit grâce à son méga-hit Blinding Lights qui a d’ailleurs récemment été couronné plus grand succès de tous les temps par le magazine américain Billboard.

Deux succès de Justin Bieber figurent aussi au classement des 20 vidéoclips les plus diffusés par MTV entre le 1er janvier et le 9 décembre 2021, soit Peaches avec Daniel Caesar et Giveon, ainsi que Stay avec The Kid Laroi. De son côté, Olivia Rodrigo y compte pas moins de trois clips (drivers license, good 4 u et deja vu).

Le Top 20 de l’année de MTV comprend aussi des hits comme Bad Habits d’Ed Sheeran, Leave the Door Open de Silk Sonic, We’re Good de Dua Lipa, Treat People With Kindness d’Harry Styles, Beautiful Mistakes de Maroon 5 ft. Megan Thee Stallion, MONTERO (Call Me By Your Name) de Lil Nas X, Friday de Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman et Kiss Me More de Doja Cat ft. SZA.